Панина (Смагина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Смагина) Мария Михайловна

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Место рождения

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

17.06.1994

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Смагин Михаил Ильич

Мать: не указана

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.08.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Николай Андреевич

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин Николай Андреевич

Смерть
17.06.1994
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
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