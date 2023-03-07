Панина (Смагина) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти17.06.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Смагин Михаил Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панин Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.1994
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область