Стрельников Павел Исаевич
Место рожденияТифлисская губерния Борчалинский уезд селение Воронцовка
Дата рождения1914
Дата смерти22.04.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Стрельников Исай Алексеевич
Мать: не указана
Тифлисская губерния Борчалинский уезд селение Воронцовка
Рождение ребёнка
12.09.1939
Сын: Стрельников Александр Павлович
Мать ребёнка: не указана
Армянская ССР Калининский район деревня Медовка
Смерть
22.04.1986
Армянская ССР Калининский район деревня Медовка