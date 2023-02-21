Стрельников Павел Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Павел Исаевич

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Место рождения

Тифлисская губерния Борчалинский уезд селение Воронцовка

Дата рождения

1914

Дата смерти

22.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Стрельников Исай Алексеевич

Мать: не указана

Тифлисская губерния Борчалинский уезд селение Воронцовка
Рождение ребёнка
12.09.1939

Сын: Стрельников Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Армянская ССР Калининский район деревня Медовка
Смерть
22.04.1986
Армянская ССР Калининский район деревня Медовка
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