Бискупова Евфия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Бискупов Харитон Григорьевич
Отец ребёнка: Бискупов Григорий Титович
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Порохня Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Бискупов Григорий Титович
д. Кремок, Осиповичский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бискупов Григорий Титович
Смерть
Неизвестно