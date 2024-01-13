Бискупова Евфия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБискупова Евфия Стефанова

Бискупова Евфия Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1825 г.р.
Около 1845 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Бискупов Харитон Григорьевич

Отец ребёнка: Бискупов Григорий Титович

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Порохня Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Бискупов Григорий Титович

д. Кремок, Осиповичский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бискупов Григорий Титович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close