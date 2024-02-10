Цвентух Константин Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1985
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1985
Бракосочетание
2010
Жена: Казанцева Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
?.11.2013
Сын: Цвентух Платон Константинович
Мать ребёнка: Казанцева Елена Юрьевна
Развод
2015
Жена: Казанцева Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
16.01.2023
Дочь: Ромашова Мелания Константиновна
Мать ребёнка: Ромашова Ирина Александровна