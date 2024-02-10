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Цвентух Константин Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1985

Отец: Цвентух Виктор Константинович

Мать: Цвентух (Московец) Юлия Ивановна

Бракосочетание
2010

Жена: Казанцева Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
?.11.2013

Сын: Цвентух Платон Константинович

Мать ребёнка: Казанцева Елена Юрьевна

Развод
2015

Жена: Казанцева Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
16.01.2023

Дочь: Ромашова Мелания Константиновна

Мать ребёнка: Ромашова Ирина Александровна

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