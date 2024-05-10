Машков Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.12.2017
Дочь: Машкова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.04.2019
Сын: Машков Александр Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.10.2021
Сын: Машков Никита Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности