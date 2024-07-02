Ревина Варвара Федорова
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАВО, Ф18, Ревизская сказка по х Волчий, 11.04.1835г.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ревин Фома Герасимов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Ревина) Лукерья Фомина
Отец ребёнка: Ревин Фома Герасимов
ГАВО, Ф18, Ревизская сказка по х Волчий, 11.04.1835г.
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Ревина) Ксения Фомина
Отец ребёнка: Ревин Фома Герасимов
ГАВО, Ф18, Ревизская сказка по х Волчий, 11.04.1835г.
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ревин Федор Фомин
Отец ребёнка: Ревин Фома Герасимов
ГАВО, Ф18, Ревизская сказка по х Волчий, 11.04.1835г.
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Ревина) Евдокия Фомина
Отец ребёнка: Ревин Фома Герасимов
ГАВО, Ф18, Ревизская сказка по х Волчий, 11.04.1835г.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ревин Григорий Фомин
Отец ребёнка: Ревин Фома Герасимов
ГАВО, Ф18, Ревизская сказка по х Волчий, 11.04.1835г.
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ревин Иван Фомин
Отец ребёнка: Ревин Фома Герасимов
ГАВО, Ф18, Ревизская сказка по х Волчий, 11.04.1835г.
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Ревина) Елена Фомина
Отец ребёнка: Ревин Фома Герасимов
ГАВО, Ф18, Ревизская сказка по х Волчий, 11.04.1835г.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Ревина) Феодосия Фомина
Отец ребёнка: Ревин Фома Герасимов
ГАВО, Ф18, Ревизская сказка по х Волчий, 08.1850г.
Смерть
Неизвестно