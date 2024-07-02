Ревина Варвара Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРевина Варвара Федорова

Ревина Варвара Федорова

Место рождения

Волчанское, Каменский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчанское, Каменский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО, Ф18, Ревизская сказка по х Волчий, 11.04.1835г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревин Фома Герасимов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Ревина) Лукерья Фомина

Отец ребёнка: Ревин Фома Герасимов

Волчанское, Каменский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО, Ф18, Ревизская сказка по х Волчий, 11.04.1835г.
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Ревина) Ксения Фомина

Отец ребёнка: Ревин Фома Герасимов

Волчанское, Каменский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО, Ф18, Ревизская сказка по х Волчий, 11.04.1835г.
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ревин Федор Фомин

Отец ребёнка: Ревин Фома Герасимов

Волчанское, Каменский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО, Ф18, Ревизская сказка по х Волчий, 11.04.1835г.
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Ревина) Евдокия Фомина

Отец ребёнка: Ревин Фома Герасимов

Волчанское, Каменский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО, Ф18, Ревизская сказка по х Волчий, 11.04.1835г.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ревин Григорий Фомин

Отец ребёнка: Ревин Фома Герасимов

Волчанское, Каменский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО, Ф18, Ревизская сказка по х Волчий, 11.04.1835г.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ревин Иван Фомин

Отец ребёнка: Ревин Фома Герасимов

Волчанское, Каменский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО, Ф18, Ревизская сказка по х Волчий, 11.04.1835г.
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Ревина) Елена Фомина

Отец ребёнка: Ревин Фома Герасимов

Волчанское, Каменский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО, Ф18, Ревизская сказка по х Волчий, 11.04.1835г.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Ревина) Феодосия Фомина

Отец ребёнка: Ревин Фома Герасимов

Волчанское, Каменский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО, Ф18, Ревизская сказка по х Волчий, 08.1850г.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.