Фоменко Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко Иван Ильич

Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

14.03.1928

Дата смерти

15.08.1989

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

АР
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1928

Отец: Фоменко Илья Иванович

Мать: Фоменко (Иващенко (по первому мужу) Ирина Ивановна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.08.1989
Егорлыкская, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область

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