Фоменко Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения14.03.1928
Дата смерти15.08.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1928
Рождение ребёнка
01.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.08.1989
Егорлыкская, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область