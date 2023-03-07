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Бакулин Петр Степанов

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Место рождения

Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бакулин Степан (Поздейко) Данилов

Мать: не указана

Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1632

Сын: Бакулин Трофим (Трофимко) Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1635

Сын: Бакулин Андрей (Ондрюшка) Петров

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Третье Болобановское Савки Омельянова, Юрьевская волость, Котельничский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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