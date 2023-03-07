Бакулин Петр Степанов
Место рожденияСпецинский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бакулин Степан (Поздейко) Данилов
Мать: не указана
Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1632
Сын: Бакулин Трофим (Трофимко) Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1635
Сын: Бакулин Андрей (Ондрюшка) Петров
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Третье Болобановское Савки Омельянова, Юрьевская волость, Котельничский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646