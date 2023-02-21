Коновалова (Пастухова) Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Пастухова) Матрена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1884

Дата смерти

07.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1884

Отец: Пастухов Михаил Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Заболотина Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Коновалов Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Сазонова Агнюша Яковлевна

Отец ребёнка: Коновалов Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
15.09.1910

Сын: Коновалов Трофим Яковлевич

Отец ребёнка: Коновалов Яков Сергеевич

Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Толмачева Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Коновалов Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Коновалов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Коновалов Яков Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Яков Сергеевич

Смерть
07.01.1963
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