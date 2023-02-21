Коновалова (Пастухова) Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1884
Дата смерти07.01.1963
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1884
Отец: Пастухов Михаил Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Заболотина Ефросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Коновалов Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Сазонова Агнюша Яковлевна
Отец ребёнка: Коновалов Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
15.09.1910
Сын: Коновалов Трофим Яковлевич
Отец ребёнка: Коновалов Яков Сергеевич
Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Толмачева Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Коновалов Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Коновалов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Коновалов Яков Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1963