Берло Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берло Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Владимировна

Отец ребёнка: Берло Владимир Данилович

От которого брака - ?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берло Матвей Владимирович

Отец ребёнка: Берло Владимир Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берло Иван Владимирович

Отец ребёнка: Берло Владимир Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берло Пантелеймон Владимирович

Отец ребёнка: Берло Владимир Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берло Владимир Данилович

ГУК: 1-й брак супруга
Смерть
Неизвестно
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