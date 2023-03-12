Берло Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Владимировна
Отец ребёнка: Берло Владимир Данилович
От которого брака - ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берло Матвей Владимирович
Отец ребёнка: Берло Владимир Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Берло Владимир Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берло Пантелеймон Владимирович
Отец ребёнка: Берло Владимир Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
ГУК: 1-й брак супруга
Смерть
Неизвестно