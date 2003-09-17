Чеботарева Зоя Назаровна 26.09.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чеботарева Зоя Назаровна

Место рождения

х. Выездинский Кременской юрт Усть - Медведицкий округ Донская область(х. Выездинский Фроловский район Волгоградская область)

Дата рождения

26.09.1926

Дата смерти

17.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1926

Отец: Чеботарев Назар Климанов

Мать: Чеботарева (Брунилина) Раиса Прохоровна

х. Выездинский Кременской юрт Усть - Медведицкий округ Донская область(х. Выездинский Фроловский район Волгоградская область)
Смерть
17.09.2003
х. Выездинский Фроловского района Волгоградская область)

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