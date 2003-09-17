Чеботарева Зоя Назаровна
Место рождениях. Выездинский Кременской юрт Усть - Медведицкий округ Донская область(х. Выездинский Фроловский район Волгоградская область)
Дата рождения26.09.1926
Дата смерти17.09.2003
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1926
х. Выездинский Кременской юрт Усть - Медведицкий округ Донская область(х. Выездинский Фроловский район Волгоградская область)
Смерть
17.09.2003
х. Выездинский Фроловского района Волгоградская область)