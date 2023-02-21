Ровдова (Артамонова) Светлана Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ровдова (Артамонова) Светлана Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1927

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1950

Сын: Ровдов Евгений Владиславович

Отец ребёнка: Ровдов Владислав Ильич

г. Краснодар
Рождение ребёнка
30.01.1958

Дочь: Самородова Ирина Владиславовна

Отец ребёнка: Ровдов Владислав Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ровдов Владислав Ильич

Смерть
2015
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