Ровдова (Артамонова) Светлана Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1927
Дата смерти2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1950
Сын: Ровдов Евгений Владиславович
Отец ребёнка: Ровдов Владислав Ильич
г. Краснодар
Рождение ребёнка
30.01.1958
Дочь: Самородова Ирина Владиславовна
Отец ребёнка: Ровдов Владислав Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2015