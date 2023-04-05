Осоргина (Лыкошина) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осоргина (Лыкошина) Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лыкошин Андрей Богданович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Бенкендорф Мария Михайловна

Отец ребёнка: Осоргин Михаил Герасимович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Охлябинина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Осоргин Михаил Герасимович

Рождение ребёнка
13.04.1834

Сын: Осоргин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Осоргин Михаил Герасимович

Moscow, Moscow Russia
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Жемчужникова Софья Михайловна

Отец ребёнка: Осоргин Михаил Герасимович

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