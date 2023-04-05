Осоргина (Лыкошина) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лыкошин Андрей Богданович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Бенкендорф Мария Михайловна
Отец ребёнка: Осоргин Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Охлябинина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Осоргин Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
13.04.1834
Сын: Осоргин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Осоргин Михаил Герасимович
Moscow, Moscow Russia
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Жемчужникова Софья Михайловна
Отец ребёнка: Осоргин Михаил Герасимович