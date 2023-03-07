Графова (Ершова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Графова (Ершова) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.02.1910 ст.

Дата смерти

25.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1910 ст.

Отец: Ершов Григорий Дмитриевич

Мать: Ершова Пелагея Аккаиевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
28.02.1910 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Преображенская церковь во Спасской
Бракосочетание
24.07.1929

Муж: Ёлшин Арсений Иванович

Карафтит, Баунтовский эвенкийский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
26.12.1932

Дочь: Лынник Галина Михайловна

Отец ребёнка: Ёлшин Арсений Иванович

Карафтит, Баунтовский эвенкийский муниципальный район, Республика Бурятия
Развод
13.10.1939

Муж: не указан

Хилок, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
19.02.1940

Муж: Графов Михаил Дементьевич

Бада, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
25.05.1983
Бада, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край
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