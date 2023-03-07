Графова (Ершова) Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1910 ст.
Дата смерти25.05.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1910 ст.
Крещение
28.02.1910 ст.
Преображенская церковь во Спасской
Бракосочетание
24.07.1929
Рождение ребёнка
26.12.1932
Дочь: Лынник Галина Михайловна
Отец ребёнка: Ёлшин Арсений Иванович
Развод
13.10.1939
Муж: не указан
Хилок, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
19.02.1940
Смерть
25.05.1983