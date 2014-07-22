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Артёмов Василий Филиппович

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Место рождения

Мценский район, Орловская область

Дата рождения

14.04.1934

Дата смерти

22.07.2014

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1934

Отец: Артемов Филипп Яковлевич

Мать: не указана

Мценский район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.09.1960

Дочь: Артемова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Артёмова Анна Константиновна

Гущино, Мценский район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.05.1962

Сын: Артёмов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Артёмова Анна Константиновна

Деревня Гущино, Мценский район, Орловская область
Рождение ребёнка
16.11.1965

Сын: Артемов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Артёмова Анна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артёмова Анна Константиновна

Смерть
22.07.2014
Владимир
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