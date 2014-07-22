Артёмов Василий Филиппович
Место рожденияМценский район, Орловская область
Дата рождения14.04.1934
Дата смерти22.07.2014
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1934
Отец: Артемов Филипп Яковлевич
Мценский район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.09.1960
Дочь: Артемова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Артёмова Анна Константиновна
Гущино, Мценский район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.05.1962
Сын: Артёмов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Артёмова Анна Константиновна
Деревня Гущино, Мценский район, Орловская область
Рождение ребёнка
16.11.1965
Сын: Артемов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Артёмова Анна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.2014
Владимир