Василий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1907
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1907
Отец: Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Маша Васильевна
Мать ребёнка: Корюкова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюков Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Корюкова Ульяна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Сын: Корюков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Корюкова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Корюкова) Таисья Васильевна
Мать ребёнка: Корюкова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1942
Мать ребёнка: Корюкова Ульяна Ивановна