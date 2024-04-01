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Василий Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1907

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1907

Отец: Тихон Васильевич

Мать: Корюкова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Маша Васильевна

Мать ребёнка: Корюкова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Корюкова Ульяна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932

Сын: Корюков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Корюкова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Корюкова) Таисья Васильевна

Мать ребёнка: Корюкова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Корюков Паша Васильевич

Мать ребёнка: Корюкова Ульяна Ивановна

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