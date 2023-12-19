Адамян Амбарцум
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиОколо 1972
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Адамян Отец Амбарцума
Мать: Мать Амбарцума
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адамян Андраник
Мать ребёнка: Меликян Екатерина (Катинга)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Меликян Екатерина (Катинга)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1924
Дочь: Адамян Арус Амбарцумовна
Мать ребёнка: Меликян Екатерина (Катинга)
Смерть
Около 1972