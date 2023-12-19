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Адамян Амбарцум

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Около 1972

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Адамян Отец Амбарцума

Мать: Мать Амбарцума

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адамян Андраник

Мать ребёнка: Меликян Екатерина (Катинга)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адамян Сергей (Серож)

Мать ребёнка: Меликян Екатерина (Катинга)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меликян Екатерина (Катинга)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меликян Екатерина (Катинга)

Рождение ребёнка
10.04.1924

Дочь: Адамян Арус Амбарцумовна

Мать ребёнка: Меликян Екатерина (Катинга)

Смерть
Около 1972

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