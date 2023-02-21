Хлопов Филипп (Филка)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1620 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1620 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1678 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
согласно переписи 1678 РГАДА 1209-1-340) проживал в поч Филки Тупицына с сыном Мишкой (женат) до 1657 г.р. и его сыновьями Ситкой 3 г. и Харкой 10 л., с сыном Петрушкой (женат) до 1657 г.р. с сыном Е... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно