Хлопов Филипп (Филка) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлопов Филипп (Филка)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1620 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1620 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1678 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
согласно переписи 1678 РГАДА 1209-1-340) проживал в поч Филки Тупицына с сыном Мишкой (женат) до 1657 г.р. и его сыновьями Ситкой 3 г. и Харкой 10 л., с сыном Петрушкой (женат) до 1657 г.р. с сыном Е... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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