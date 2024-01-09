(Бирючева) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бирючева) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ??? Григорий

Мать: ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бирючева) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Бирич Николай Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирючев Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Бирич Николай Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирючев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бирич Николай Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирючев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Бирич Николай Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бирючева) Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Бирич Николай Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бирючева) Аграфена Николаевна

Отец ребёнка: Бирич Николай Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирючев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бирич Николай Данилович

Рождение ребёнка
17.04.1929

Дочь: (Бирючева) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Бирич Николай Данилович

Бурхун, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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