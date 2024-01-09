(Бирючева) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ??? Григорий
Мать: ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бирючева) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Бирич Николай Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирючев Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Бирич Николай Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирючев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Бирич Николай Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бирич Николай Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бирючева) Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Бирич Николай Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бирючева) Аграфена Николаевна
Отец ребёнка: Бирич Николай Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирючев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бирич Николай Данилович
Рождение ребёнка
17.04.1929
Дочь: (Бирючева) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Бирич Николай Данилович
Бурхун, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно