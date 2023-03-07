Копосов Козьма Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Копосов Иван Анкудинов
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Пелагея Кузьмина
Мать ребёнка: Копосова Акилина Федорова
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Евдокия Кузьмина
Мать ребёнка: Копосова Акилина Федорова
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Копосова Акилина Федорова
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Копосов Калистрат Кузьмин
Мать ребёнка: Копосова Акилина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812