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Копосов Козьма Иванов

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Место рождения

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Копосов Иван Анкудинов

Мать: Копосова Ксения Прокопиева

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Пелагея Кузьмина

Мать ребёнка: Копосова Акилина Федорова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Евдокия Кузьмина

Мать ребёнка: Копосова Акилина Федорова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Копосов Митрофан Кузьмин

Мать ребёнка: Копосова Акилина Федорова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Копосов Калистрат Кузьмин

Мать ребёнка: Копосова Акилина Федорова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копосова Акилина Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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