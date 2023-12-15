Колотай Дмитрий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения08.10.1900
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1900
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.05.1918
Рождение ребёнка
01.01.1921
Сын: Колотай Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Колотай (Коверда) Феодора Яковлевна
Рождение ребёнка
10.01.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотай (Коверда) Феодора Яковлевна
Рождение ребёнка
29.09.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотай (Коверда) Феодора Яковлевна