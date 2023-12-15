Колотай Дмитрий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолотай Дмитрий Гаврилович

Колотай Дмитрий Гаврилович

Место рождения

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

08.10.1900

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1898 г.р.

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1900

Отец: Колотай Гавриил Прокопьевич

Мать: Колотай Мария Федоровна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.05.1918

Жена: Колотай (Коверда) Феодора Яковлевна

Рождение ребёнка
01.01.1921

Сын: Колотай Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Колотай (Коверда) Феодора Яковлевна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.01.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотай (Коверда) Феодора Яковлевна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотай (Коверда) Феодора Яковлевна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.