Ползиков Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ползиков Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1913

Сын: Ползиков Николай Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карташова Мария Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ползикова Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ползиков Андрей Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ползиков Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ползиков Федор Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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