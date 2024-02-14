Ползиков Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.07.1913
Сын: Ползиков Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карташова Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ползикова Ольга Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ползиков Андрей Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ползиков Дмитрий Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ползиков Федор Георгиевич
Смерть
Неизвестно