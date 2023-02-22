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Колобянин Василий Титович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

20.07.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Колобянин Тит Сергеевич

Мать: Колобянина Анна Петровна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Колобянин Иван Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
14.01.1883

Сын: Колобянин Евгений Васильевич

Мать ребёнка: ?

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
20.07.1922
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