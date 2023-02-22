Колобянин Василий Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти20.07.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Колобянин Тит Сергеевич
Мать: Колобянина Анна Петровна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Колобянин Иван Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
14.01.1883
Сын: Колобянин Евгений Васильевич
Мать ребёнка: ?
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
20.07.1922