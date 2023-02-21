Шеломенцева (Дмитриева) Светлана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеломенцева (Дмитриева) Светлана Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1972

Отец: Дмитриев Юрий Романович

Мать: Маргарита

Рождение ребёнка
10.11.1988

Сын: Шеломенцев Денис Александрович

Отец ребёнка: Шеломенцев Александр Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеломенцев Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Клюшкин Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеломенцев Александр Викторович

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