Шеломенцева (Дмитриева) Светлана Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1972
Отец: Дмитриев Юрий Романович
Мать: Маргарита
Рождение ребёнка
10.11.1988
Сын: Шеломенцев Денис Александрович
Отец ребёнка: Шеломенцев Александр Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеломенцев Кирилл Андреевич
Отец ребёнка: Клюшкин Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно