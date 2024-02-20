Попокин Иосиф Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1914
Сын: Попокин Василий Иосифович
Мать ребёнка: Попокина Матрона Матвеевна
Рождение ребёнка
15.05.1927
Сын: Попокин Анатолий Иосифович
Мать ребёнка: Попокина Матрона Матвеевна
д. Зиновьево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попокин Вениамин Иосифович
Мать ребёнка: Попокина Матрона Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно