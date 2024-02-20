Попокин Иосиф Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попокин Иосиф Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попокин Павел Васильевич

Мать: Попокина Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
15.01.1914

Сын: Попокин Василий Иосифович

Мать ребёнка: Попокина Матрона Матвеевна

Рождение ребёнка
15.05.1927

Сын: Попокин Анатолий Иосифович

Мать ребёнка: Попокина Матрона Матвеевна

д. Зиновьево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попокин Вениамин Иосифович

Мать ребёнка: Попокина Матрона Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попокина Матрона Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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