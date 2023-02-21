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Поздний Василий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1939

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1939

Отец: Поздний Федор Кириллович

Мать: Поздняя Матрена

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