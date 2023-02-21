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Поздний Василий Федорович
Поздний Василий Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.10.1939
Пол
Мужской
Отец
Поздний Федор Кириллович
1910 г.р.
Мать
Поздняя (Савченко) Матрена
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1939
Отец:
Поздний Федор Кириллович
Мать:
Поздняя Матрена
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