Петро-Павловская церковь (уничтожена), на градском кладбище (Старое кладбище). Закрыто с 1956 года.

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