Исаев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаев Иван Иванович

Исаев Иван Иванович

avatar

Место рождения

Угол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.03.1840

Дата смерти

21.03.1914

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1840

Отец: Исаев Иван Прокопьев

Мать: Исаева Анна Михайлова

Угол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Бракосочетание
22.?.1874

Жена: Исаева Анна Петровна

Краснослободский, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, село Краснослободское
Рождение ребёнка
1875

Сын: Исаев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Исаева Анна Петровна

Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.03.1889

Сын: Исаев Евгений Иванович

Мать ребёнка: Исаева Анна Петровна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Кузнецкая Покровская Соборная Церковь
Рождение ребёнка
16.02.1891

Сын: Исаев Александр Иванович

Мать ребёнка: Исаева Анна Петровна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Смерть
21.03.1914
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Саратовская губерния, г. Сызрань
Похороны
Неизвестно
Петро-Павловская церковь (уничтожена), на градском кладбище (Старое кладбище). Закрыто с 1956 года.
Петро-Павловская церковь (уничтожена), на градском кладбище (Старое кладбище). Закрыто с 1956 года.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close