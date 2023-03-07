Исаев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения22.03.1840
Дата смерти21.03.1914
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.03.1840
Отец: Исаев Иван Прокопьев
Мать: Исаева Анна Михайлова
Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Бракосочетание
22.?.1874
Жена: Исаева Анна Петровна
Краснослободский, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, село Краснослободское
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Исаева Анна Петровна
Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.03.1889
Мать ребёнка: Исаева Анна Петровна
Кузнецкая Покровская Соборная Церковь
Рождение ребёнка
16.02.1891
Мать ребёнка: Исаева Анна Петровна
Смерть
21.03.1914
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Саратовская губерния, г. Сызрань
Похороны
Неизвестно
Петро-Павловская церковь (уничтожена), на градском кладбище (Старое кладбище). Закрыто с 1956 года.
Петро-Павловская церковь (уничтожена), на градском кладбище (Старое кладбище). Закрыто с 1956 года.