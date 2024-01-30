Сорокина (Викулова) Анастасия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Викулова) Анастасия Матвеевна

Место рождения

Горьковская обл., Кстовский р-н, село Афонино

Дата рождения

?.02.1906

Дата смерти

28.09.1990

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1928

Дочь: Безрукова (Сорокина) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Сорокин Павел Евстафьевич

Рождение ребёнка
05.01.1928

Дочь: Безрукова (Сорокина) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Сорокин Павел Евстафьевич

Смерть
28.09.1990

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