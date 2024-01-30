Сорокина (Викулова) Анастасия Матвеевна
Место рожденияГорьковская обл., Кстовский р-н, село Афонино
Дата рождения?.02.1906
Дата смерти28.09.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1928
Дочь: Безрукова (Сорокина) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Сорокин Павел Евстафьевич
Рождение ребёнка
05.01.1928
Дочь: Безрукова (Сорокина) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Сорокин Павел Евстафьевич
Смерть
28.09.1990