Жигайло Иван
Место рождения
Дата рождения22.02.1916
Дата смерти12.08.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1916
Отец: Жигайло Трофим
Мать: Жигайло Агафья
Рождение ребёнка
10.03.1942
Дочь: Летова Раиса
Мать ребёнка: Жигайло Ксения
Рождение ребёнка
11.01.1959
Сын: Жигайло Виктор
Мать ребёнка: Жигайло Ксения
Воркута, Воркута, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жигайло Ксения
с. Снегуровка
Смерть
12.08.1997
Украинск, Украина