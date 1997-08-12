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Жигайло Иван

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Место рождения

Снегуровка, Черкаська область

Дата рождения

22.02.1916

Дата смерти

12.08.1997

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1916

Отец: Жигайло Трофим

Мать: Жигайло Агафья

Снегуровка, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.03.1942

Дочь: Летова Раиса

Мать ребёнка: Жигайло Ксения

Снегуровка, Черкаська область
Рождение ребёнка
11.01.1959

Сын: Жигайло Виктор

Мать ребёнка: Жигайло Ксения

Воркута, Воркута, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жигайло Ксения

Снегуровка, Черкаська область
с. Снегуровка
Смерть
12.08.1997
Украинск, Украина
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