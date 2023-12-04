Ветошкин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ветошкин Иван

Мать: Матрена

Рождение ребёнка
26.07.1939

Сын: Ветошкин Виктор

Мать ребёнка: Ветошкина Евдокия

Рождение ребёнка
С 1940 по 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветошкина Евдокия

Рождение ребёнка
19.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветошкина Евдокия

Смерть
Неизвестно
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