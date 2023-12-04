Ветошкин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ветошкин Иван
Мать: Матрена
Рождение ребёнка
26.07.1939
Сын: Ветошкин Виктор
Мать ребёнка: Ветошкина Евдокия
Рождение ребёнка
С 1940 по 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ветошкина Евдокия
Рождение ребёнка
19.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ветошкина Евдокия
Смерть
Неизвестно