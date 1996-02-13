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Ларин Гаврила Харитонович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.09.1914

Дата смерти

13.02.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1925 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.01.1919

Сын: Ларин Александр Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 29.12.1941
Род войск: Химические войска Воинское звание: Старший сержант Призван 29.12.1941 года Кировским РВК, Сталинградская обл., Астраханский окр., г. Астрахань, Кировский р-н. В звании старшего сержанта сл... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Павловна

Смерть
13.02.1996
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