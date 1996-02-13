Ларин Гаврила Харитонович
Место рождения
Дата рождения15.09.1914
Дата смерти13.02.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1919
Сын: Ларин Александр Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 29.12.1941
Род войск: Химические войска Воинское звание: Старший сержант Призван 29.12.1941 года Кировским РВК, Сталинградская обл., Астраханский окр., г. Астрахань, Кировский р-н. В звании старшего сержанта сл... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Павловна
Смерть
13.02.1996