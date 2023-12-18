Таранов Михаил Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Таранов Кузьма
Мать: не указана
Крестьянинъ из сыльных Михаилъ Косьминъ Тарановъ и законная жена его Анастасія Иннокентьева, рождение сына Афанасия 15.01.1902 г.https://ya.ru/archive/catalog/4b308c73-7edb-4d5d-83e6-3cabf56c3558/66?... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таранова Александра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Иннокентьевна
Гражданство
Неизвестно
Грузин
Рождение ребёнка
01.02.1886
Сын: Таранов Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
https://ya.ru/archive/catalog/6e1beca6-89ec-49a4-b722-7ccb3fb06759/10?
Рождение ребёнка
10.02.1887
Сын: Таранов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
https://ya.ru/archive/catalog/6e1beca6-89ec-49a4-b722-7ccb3fb06759/53?
Рождение ребёнка
01.10.1890 ст.
Сын: Таранов Иннокентий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
https://ya.ru/archive/catalog/6e1beca6-89ec-49a4-b722-7ccb3fb06759/216?
Рождение ребёнка
24.12.1892
Мать ребёнка: Анастасия Иннокентьевна
https://ya.ru/archive/catalog/2e5c4a2d-eb52-4d36-9c30-a9493835c12a/163?
Рождение ребёнка
30.12.1895
Мать ребёнка: не указана
https://ya.ru/archive/catalog/acdd8801-618b-48db-b190-4a7890cee30a/3?
Рождение ребёнка
16.03.1896
Дочь: Таранова Дарья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1898 ст.
Дочь: Таранова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Анастасия Иннокентьевна
https://ya.ru/archive/catalog/f7ce0dca-3c93-41e8-98cc-7c858876731d/31?
Рождение ребёнка
30.03.1900
Мать ребёнка: Анастасия Иннокентьевна
https://ya.ru/archive/catalog/f7ce0dca-3c93-41e8-98cc-7c858876731d/137?
Рождение ребёнка
15.01.1902
Сын: Таранова Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
https://ya.ru/archive/catalog/4b308c73-7edb-4d5d-83e6-3cabf56c3558/66?
Рождение ребёнка
18.01.1905
Сын: Таранова Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Анастасия Иннокентьевна
https://ya.ru/archive/catalog/e5f95b51-28d1-4a4c-93ea-3bfcd617d0d5/31?
Смерть
Неизвестно