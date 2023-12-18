Таранов Михаил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранов Михаил Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таранов Кузьма

Мать: не указана

Крестьянинъ из сыльных Михаилъ Косьминъ Тарановъ и законная жена его Анастасія Иннокентьева, рождение сына Афанасия 15.01.1902 г.https://ya.ru/archive/catalog/4b308c73-7edb-4d5d-83e6-3cabf56c3558/66?... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таранова Александра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Иннокентьевна

Гражданство
Неизвестно
Грузин
Рождение ребёнка
01.02.1886

Сын: Таранов Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

https://ya.ru/archive/catalog/6e1beca6-89ec-49a4-b722-7ccb3fb06759/10?
Рождение ребёнка
10.02.1887

Сын: Таранов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

https://ya.ru/archive/catalog/6e1beca6-89ec-49a4-b722-7ccb3fb06759/53?
Рождение ребёнка
01.10.1890 ст.

Сын: Таранов Иннокентий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

https://ya.ru/archive/catalog/6e1beca6-89ec-49a4-b722-7ccb3fb06759/216?
Рождение ребёнка
24.12.1892

Сын: Таранов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Анастасия Иннокентьевна

https://ya.ru/archive/catalog/2e5c4a2d-eb52-4d36-9c30-a9493835c12a/163?
Рождение ребёнка
30.12.1895

Сын: Таранов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

https://ya.ru/archive/catalog/acdd8801-618b-48db-b190-4a7890cee30a/3?
Рождение ребёнка
16.03.1896

Дочь: Таранова Дарья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1898 ст.

Дочь: Таранова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Анастасия Иннокентьевна

https://ya.ru/archive/catalog/f7ce0dca-3c93-41e8-98cc-7c858876731d/31?
Рождение ребёнка
30.03.1900

Сын: Таранов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Анастасия Иннокентьевна

https://ya.ru/archive/catalog/f7ce0dca-3c93-41e8-98cc-7c858876731d/137?
Рождение ребёнка
15.01.1902

Сын: Таранова Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

https://ya.ru/archive/catalog/4b308c73-7edb-4d5d-83e6-3cabf56c3558/66?
Рождение ребёнка
18.01.1905

Сын: Таранова Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Анастасия Иннокентьевна

https://ya.ru/archive/catalog/e5f95b51-28d1-4a4c-93ea-3bfcd617d0d5/31?
Смерть
Неизвестно

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