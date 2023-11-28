Цхай Иннокентий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Цхай Фёдор
Рождение ребёнка
1906
Сын: Цхай Михаил Иннокентьевич
Мать ребёнка: Цхай Татьяна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Цхай Георгий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Цхай Татьяна
Рождение ребёнка
05.10.1912
Сын: Цхай Алексей Иннокентьевич
Мать ребёнка: Цхай Татьяна
Смерть
1937