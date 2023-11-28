Цхай Иннокентий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цхай Иннокентий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Цхай Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Цхай Михаил Иннокентьевич

Мать ребёнка: Цхай Татьяна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Цхай Георгий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Цхай Татьяна

Рождение ребёнка
05.10.1912

Сын: Цхай Алексей Иннокентьевич

Мать ребёнка: Цхай Татьяна

Смерть
1937
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