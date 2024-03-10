Кузнецова Поля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Поля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Степанова Парасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Григорьевич

Моисеевка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Кузнецов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Григорьевич

Моисеевка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Кузнецов Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Григорьевич

Моисеевка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
Моисеевка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
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