Кузнецова Поля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Степанова Парасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Кузнецов Василий Ефимович
Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Кузнецов Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Кузнецов Ефим Григорьевич
Смерть
Неизвестно