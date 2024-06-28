Крет Наталья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1974
Отец: Крет Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1992
Отец ребёнка: Кобзарь Валерий Иванович
Рождение ребёнка
24.10.1993
Дочь: Кобзарь Анастасия Валерьевна
Отец ребёнка: Кобзарь Валерий Иванович
Рождение ребёнка
12.04.2000
Дочь: Кобзарь Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Кобзарь Валерий Иванович