Крет Наталья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крет Наталья Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1974

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1974

Отец: Крет Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1992

Сын: Кобзарь Артем Валерьевич

Отец ребёнка: Кобзарь Валерий Иванович

Рождение ребёнка
24.10.1993

Дочь: Кобзарь Анастасия Валерьевна

Отец ребёнка: Кобзарь Валерий Иванович

Рождение ребёнка
12.04.2000

Дочь: Кобзарь Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Кобзарь Валерий Иванович

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