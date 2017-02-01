Мурзагулов Тагир Тимерьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзагулов Тагир Тимерьянович

Место рождения

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

19.04.1957

Дата смерти

?.02.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

1931 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1991 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1957

Отец: Мурзагулов Тимерьян Ахметкиреевич

Мать: Мурзагулова Шагура 2 Жена Минигалиевна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
1991

Сын: Мурзагулов Ринат Тагирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Башкортостан г.Кумертау
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.02.2017
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