Мурзагулов Тагир Тимерьянович
Место рожденияд.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Дата рождения19.04.1957
Дата смерти?.02.2017
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1957
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
1991
Сын: Мурзагулов Ринат Тагирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Башкортостан г.Кумертау
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.02.2017