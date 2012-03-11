Добкина Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добкина Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1928

Дата смерти

11.03.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1954

Сын: Добкин Сергей Савельевич

Отец ребёнка: Добкин Савелий Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добкин Александр Савельевич

Отец ребёнка: Добкин Савелий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добкина Анастасия Савельевна

Отец ребёнка: Добкин Савелий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добкин Савелий Григорьевич

Смерть
11.03.2012
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Пороховское кладбище
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