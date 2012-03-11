Добкина Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1928
Дата смерти11.03.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1954
Отец ребёнка: Добкин Савелий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добкин Александр Савельевич
Отец ребёнка: Добкин Савелий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добкина Анастасия Савельевна
Отец ребёнка: Добкин Савелий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Добкин Савелий Григорьевич
Смерть
11.03.2012
Пороховское кладбище