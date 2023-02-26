Кириллова (Юдина) Виктория Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1987
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1987
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Ангелина Сергеевна
Отец ребёнка: Кириллов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомич Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомич Диана Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кириллов Сергей