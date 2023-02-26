Кириллова (Юдина) Виктория Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Юдина) Виктория Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1987

Отец: Юдин Геннадий Викторович

Мать: Юдина Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Ангелина Сергеевна

Отец ребёнка: Кириллов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомич Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомич Диана Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Сергей

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