Маркович (Корнельева) Елисавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.07.1875
Сын: Лобач-Жученко Борис Михайлович
Отец ребёнка: Маркович Богдан Афанасьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1876
Рождение ребёнка
1877
Сын: Маркович Богдан Богданович
Отец ребёнка: Маркович Богдан Афанасьевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1879
Отец ребёнка: Маркович Богдан Афанасьевич
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ополовникова Мария Богдановна
Отец ребёнка: Маркович Богдан Афанасьевич
ст. Малаховка Казанской ж/д, Московской обл
Рождение ребёнка
15.05.1893
Сын: Маркович Дмитрий Богданович
Отец ребёнка: Маркович Богдан Афанасьевич
Киев, Киевский уезд
Смерть
1912