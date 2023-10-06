Маркович (Корнельева) Елисавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркович (Корнельева) Елисавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1875

Сын: Лобач-Жученко Борис Михайлович

Отец ребёнка: Маркович Богдан Афанасьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1876

Муж: Маркович Богдан Афанасьевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Маркович Богдан Богданович

Отец ребёнка: Маркович Богдан Афанасьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1879

Сын: Маркович Юрий Богданович

Отец ребёнка: Маркович Богдан Афанасьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ополовникова Мария Богдановна

Отец ребёнка: Маркович Богдан Афанасьевич

ст. Малаховка Казанской ж/д, Московской обл
Рождение ребёнка
15.05.1893

Сын: Маркович Дмитрий Богданович

Отец ребёнка: Маркович Богдан Афанасьевич

Киев, Киевский уезд
Смерть
1912
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