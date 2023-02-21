Ахметзянов Дамир Зуфарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметзянов Дамир Зуфарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1966

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.09.197

Сын: Ахметзянов Адель Дамирович

Мать ребёнка: Валиуллина Фания Максутовна

Рождение
12.05.1966

Отец: Ахметзянов Зуфар Ахметханович

Мать: Гарипова Халима Муталлаповна

Рождение ребёнка
11.06.1999

Сын: Ахметзянов Артур Дамирович

Мать ребёнка: Валиуллина Фания Максутовна

Рождение ребёнка
18.03.2018

Сын: Ахметзянов Камиль Дамирович

Мать ребёнка: Ахметзянова Мадина Ибрагимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметзянова Мадина Ибрагимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валиуллина Фания Максутовна

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