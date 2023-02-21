Ахметзянов Дамир Зуфарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.09.197
Сын: Ахметзянов Адель Дамирович
Мать ребёнка: Валиуллина Фания Максутовна
Рождение
12.05.1966
Рождение ребёнка
11.06.1999
Сын: Ахметзянов Артур Дамирович
Мать ребёнка: Валиуллина Фания Максутовна
Рождение ребёнка
18.03.2018
Сын: Ахметзянов Камиль Дамирович
Мать ребёнка: Ахметзянова Мадина Ибрагимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно