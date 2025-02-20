Корягин Александр Михайлович
мужской, родился Вычислено 1881
умер Неизвестно
Супруги
(Суконщикова) Варвара ВасильевнаМежду 1875 и 1877 ст. г.р.
Дети
Корягина Мария АлександровнаВычислено 1905 г.р.
Корягина Галина Александровна22.03.1907 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.08.1904 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1905
Дочь: Корягина Мария Александровна
Мать ребёнка: (Суконщикова) Варвара Васильевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.03.1907 ст.
Дочь: Корягина Галина Александровна
Мать ребёнка: (Суконщикова) Варвара Васильевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно