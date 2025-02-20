Корягин Александр Михайлович Вычислено 1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Корягин Александр Михайлович

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился Вычислено 1881

умер Неизвестно

Супруги
(Суконщикова) Варвара ВасильевнаМежду 1875 и 1877 ст. г.р.
Дети
Корягина Мария АлександровнаВычислено 1905 г.р.
Корягина Галина Александровна22.03.1907 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Кирилловский мещанин

Бракосочетание
20.08.1904 ст.

Жена: (Суконщикова) Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1905

Дочь: Корягина Мария Александровна

Мать ребёнка: (Суконщикова) Варвара Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
22.03.1907 ст.

Дочь: Корягина Галина Александровна

Мать ребёнка: (Суконщикова) Варвара Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.