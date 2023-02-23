Ильясова (Исенгулов) Хусниямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильясова (Исенгулов) Хусниямал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Исенгулов Багаутдин

Отец ребёнка: Ильясов Исянгул

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Акназар Улы Залиля

Отец ребёнка: Ильясов Исянгул

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Исянгулов Ишмухамет

Отец ребёнка: Ильясов Исянгул

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Амина

Отец ребёнка: Ильясов Исянгул

Рождение ребёнка
19.09.1832

Дочь: Мадина

Отец ребёнка: Ильясов Исянгул

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Исенгулов ИмамАгзян

Отец ребёнка: Ильясов Исянгул

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
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