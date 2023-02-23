Ильясова (Исенгулов) Хусниямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Исенгулов Багаутдин
Отец ребёнка: Ильясов Исянгул
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акназар Улы Залиля
Отец ребёнка: Ильясов Исянгул
Рождение ребёнка
1824
Сын: Исянгулов Ишмухамет
Отец ребёнка: Ильясов Исянгул
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Амина
Отец ребёнка: Ильясов Исянгул
Рождение ребёнка
19.09.1832
Дочь: Мадина
Отец ребёнка: Ильясов Исянгул
Рождение ребёнка
1842
Сын: Исенгулов ИмамАгзян
Отец ребёнка: Ильясов Исянгул