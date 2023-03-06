(Гоман) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гоман Иван Григорьевич
Мать: Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мойдунов Эсен
Отец ребёнка: Мойдунов Мыктыбек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарина
Отец ребёнка: Мойдунов Мыктыбек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульнара
Отец ребёнка: Мойдунов Мыктыбек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана
Отец ребёнка: Мойдунов Мыктыбек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мойдунов Мыктыбек