(Гоман) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гоман) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гоман Иван Григорьевич

Мать: Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мойдунов Эсен

Отец ребёнка: Мойдунов Мыктыбек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарина

Отец ребёнка: Мойдунов Мыктыбек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульнара

Отец ребёнка: Мойдунов Мыктыбек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана

Отец ребёнка: Мойдунов Мыктыбек

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мойдунов Мыктыбек

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