Мещенков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещенков Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1956

Дочь: Мещенкова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Мещенкова Полина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мещенкова Елена

Мать ребёнка: Мещенкова Полина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мещенкова Полина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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