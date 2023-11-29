(Хромушкина) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хромушкина) Елизавета Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
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Рождение
Неизвестно

Отец: Хромушкин Алексей Иванович

Мать: не указана

Восприемник
26.12.1914 ст.
Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
В у Миронова Константина Павловича - Нижне-Уфалейского завода крестьянский сын Всеволод Алексеевич Хромушкин и того же завода крестьянская девица Елизавета Алексеевна Хромушкина Источник: ОГАЧО Ф и-... Показать все

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