Субботин Александр Фокеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Суботин Фокей Александрович
Мать: Суботина Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субботина Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Читинская обл, Нерчинский р-н, д. Сальниково
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Субботина Прасковья
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Субботина Прасковья
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Субботина) ? Александровна
Мать ребёнка: Субботина Прасковья
Рождение ребёнка
1892
Сын: Субботин Евстафий Александрович
Мать ребёнка: Субботина Прасковья
Смерть
После 1923