Субботин Александр Фокеевич 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Субботин Александр Фокеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Суботин Фокей Александрович

Мать: Суботина Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Читинская обл, Нерчинский р-н, д. Сальниково
Рождение ребёнка
1883

Сын: Субботин ? Александрович

Мать ребёнка: Субботина Прасковья

Рождение ребёнка
1888

Сын: Субботин ? Александрович

Мать ребёнка: Субботина Прасковья

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Субботина) ? Александровна

Мать ребёнка: Субботина Прасковья

Рождение ребёнка
1892

Сын: Субботин Евстафий Александрович

Мать ребёнка: Субботина Прасковья

Смерть
После 1923

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