Локарева (Андреева) Наталья Александровна
Место рожденияТашкент УзССР
Дата рождения06.02.1973
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1973
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
01.01.1995
Отец ребёнка: Ковалев Валерий
Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
06.09.2003
Сын: Локарев Богдан Анатольевич
Отец ребёнка: Локарев Анатолий Константинович
Политотдел Ташкент Узбекистан
Бракосочетание
27.07.2014
Ташкент Узбекистан
Развод
Неизвестно
Муж: Ковалев Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковалев Валерий