Локарева (Андреева) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локарева (Андреева) Наталья Александровна

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Место рождения

Ташкент УзССР

Дата рождения

06.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1973

Отец: Андреев Александр Иванович

Мать: Андреева Галина Пантилеймоновна

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
01.01.1995

Сын: Ковалев Олег Валерьевич

Отец ребёнка: Ковалев Валерий

Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
06.09.2003

Сын: Локарев Богдан Анатольевич

Отец ребёнка: Локарев Анатолий Константинович

Политотдел Ташкент Узбекистан
Бракосочетание
27.07.2014

Муж: Локарев Анатолий Константинович

Ташкент Узбекистан
Развод
Неизвестно

Муж: Ковалев Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Валерий

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