Гамзюл Федор Ипатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГамзюл Федор Ипатьевич

Гамзюл Федор Ипатьевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1886

Отец: Гамзюл Ипатий Герасимович

Мать: Гамзюл Мария Поликарповна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.11.1909

Жена: Гамзюл Неонила Дометьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Гамзюл Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Гамзюл Неонила Дометьевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Гамзюл Василий Федорович

Мать ребёнка: Гамзюл Неонила Дометьевна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Гамзюл Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Гамзюл Неонила Дометьевна

Рождение ребёнка
10.04.1917

Сын: Гамзюл Яков Федорович

Мать ребёнка: Гамзюл Неонила Дометьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close