Гамзюл Федор Ипатьевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения18.09.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1886
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.11.1909
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Гамзюл Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Гамзюл Неонила Дометьевна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Гамзюл Неонила Дометьевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Гамзюл Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Гамзюл Неонила Дометьевна
Рождение ребёнка
10.04.1917
Мать ребёнка: Гамзюл Неонила Дометьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно