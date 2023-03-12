Малиньков Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиньков Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
1799
Московский купец
Место жительства
1799
Москва, город федерального значения Москва
https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0745-000117/00000041.jpg Замоскворецкий сорок церковь Воскресения Христова в Кадашах
Смерть
Неизвестно
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