Малиньков Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1799
Московский купец
Место жительства
1799
Москва, город федерального значения Москва
https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0745-000117/00000041.jpg Замоскворецкий сорок церковь Воскресения Христова в Кадашах
Смерть
Неизвестно