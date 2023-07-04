Федорова Ефросинья Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Федорова Елена Федоровна
Отец ребёнка: Федоров Федор Федорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Федорова Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Федоров Федор Федорович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Федоров Варнава Федорович
Отец ребёнка: Федоров Федор Федорович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Федоров Федор Федорович
Работа или профессия
Неизвестно