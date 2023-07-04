Федорова Ефросинья Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Ефросинья Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Федорова Елена Федоровна

Отец ребёнка: Федоров Федор Федорович

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Федорова Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Федоров Федор Федорович

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Федоров Варнава Федорович

Отец ребёнка: Федоров Федор Федорович

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Федоров Роман Федорович

Отец ребёнка: Федоров Федор Федорович

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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